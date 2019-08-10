Власти столицы ограничили движение в центре Москвы. В городе готовятся к проведению согласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, сообщается в Twitter московского департамента транспорта.

Так, будет полностью перекрыт проезд на улице Маши Порываевой на участке от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и на проспекте Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца с 7:30 и до 18:30.

Напомним, акция протеста пройдет на проспекте Академика Сахарова. Согласованное количество участников — 100 тыс. человек.

Предыдущая согласованная акция в столице прошла 20 июля. Еще две — 27 июля и 3 августа — согласованы не были и сопровождались массовыми задержаниями. Также следователи завели уголовное дело о массовых беспорядках, были арестованы десять человек.

Завтра с раннего утра и до вечера будут перекрыты проспект Академика Сахарова улица Маши Порываевой. Пожалуйста, заранее планируйте маршруты объезда. pic.twitter.com/x5MgYpqA5P — Московский транспорт (@DtRoad) August 9, 2019

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