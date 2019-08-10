В Украине из-за осложнения погодных условий состоянием на утро субботы обесточены 129 населенных пунктов в шести областях.

«В ночь с 9 на 10 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 129 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Киевская – 51, Черниговская – 32, Сумская – 26 Житомирская – 16, Донецкая – 3 и Волынская – 1», – говорится в сообщении портала «Korrespondent.net».

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Minval.az