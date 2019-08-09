Ученые Великобритании после экспериментов над мышами установили гены и молекулы, отвественные за рост зубов.

Эти эксперименты в дальнейшем могут помочь разработать технологию восстановления зубов «натуральным» путем.

«Уже сейчас можно сказать, что это большой прорыв в регенеративной медицине, который радикально поменяет жизнь пациентов в ближайшем будущем», — заявил Бин Ху из университета Плимута, передает телеканал «РЕН ТВ».

Известно, что у человека зубы перестают расти в детстве, тогда как у многих животных, например верблюдов, лам, крыс, мышей и прочих грызунов, часть зубов продолжает расти на протяжении всей жизни. Это происходит, потому что в их зубах сохраняются несколько участков стволовых клеток, воспроизводящих все типы тканей зуба. При этом каждый зуб состоит из эмали, а также дентина, пульпы и нервной ткани.

По непонятной причине имеющиеся у человека такие же участки стволовых клеток не участвуют в регенерации зубов.

Ученые открыли у грызунов сигнальную молекулу Dlk1, которая позволяет им управлять ростом резцов. Также ученые открыли белок Dlk1, который участвует в превращении стволовых клеток в ткани зуба.

Исследования британских ученых позволят создать технологию восстановления зубов.

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