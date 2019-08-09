Верховный суд Азербайджана принял решение о немедленном освобождении внука вице-премьера Али Гасанова Наиля Аллахвердиева, который обвинялся в совершении ДТП, повлекшего смерть двоих человек.

Как сообщил Qafqazinfo адвокат Н.Аллахвердиева Мухтар Мустафаев, это было совершенно правильным и даже запоздалым решением:

«Есть видеозапись о том, что Наиль не сбегал с места происшествия, его ложно обвинили в этом. Бакинский апелляционный суд доказал, что это решение было необоснованным. Наиль не должен был оставаться целый год в исправительном учреждении. С первого дня он должен был находиться в учреждении по отбыванию наказания участкового типа.

В любом случае, у него было юридическое право сменить режим. Год он отбывал наказание, не предусмотренное законом. Когда дают условный срок, ты тоже отбываешь наказание».

Напомним, что Н.Аллахвердиев 3 августа 2017 года на автомобиле марки «Mercedes-Gelandawagen» совершил тяжелое ДТП на территории Наримановского района города Баку, в результате которого двое человек погибли и еще двое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Решением суда Аллахвердиев был приговорен к шести годам лишения свободы.

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