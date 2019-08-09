Шесть пострадавших при взрыве и пожаре на военном полигоне в Архангельской области получили серьезные дозы радиации и доставлены в Москву самолетами санитарной авиации, утверждает Telegram-канал Baza, не указывая источник информации.

По его данным, всех шестерых везут в федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна, который является флагманским учреждением российского здравоохранения в области биофизики, радиационной и ядерной медицины. Канал также назвал их имена — Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин и Сергей Гришин.

Помимо этого Baza, ссылаясь на несколько источников в Минобороны России, сообщает, что всю одежду пострадавших сожгли сразу после госпитализации. Аналогично поступили и с костюмами химической защиты и одеждой врачей, которые первыми оказывали помощь раненым. О том, что врачи, работавшие с пострадавшими в результате взрыва на полигоне, были одеты в костюмы химзащиты, сообщал Telegram-канал Mash, 8 августа опубликовавший несколько фотографий, на которых запечатлены медики в соответствующем снаряжении рядом с вертолетом и реанимобилями с номерными знаками Архангельской области.

Minval.az