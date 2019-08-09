Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Дагестан.

«Митинга как такового не было, собралось около 30 человек. Сотрудники полиции объяснили им, что несанкционированные митинги не разрешены и они разошлись», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Накануне Кадыров в интервью изданию «Чечня Сегодня» сообщил, что 8 марта 1840 года Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана. По словам главы республики, с тех пор в течение двадцати лет каждое из чеченских сел сжигалось по несколько раз. Мэр Махачкалы Салман Дадаев после слов Кадырова в своем Instagram вступился за Шамиля. «Желаю нам всем хотя бы малую часть достоинства великого Имама», — написал он в ответ, опубликовав портрет Шамиля.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, комментируя высказывание главы Чечни, выразил несогласие с точкой зрения Кадырова. В частности, боец отметил, что испытывает чувство стыда, потому что он не похож на предводителя горцев Дагестана и Чечни, возглавившего в середине ХIХ века борьбу этих народов против России.

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