Отказ от отпуска чреват снижением производительности на работе и различными проблемами со здоровьем. Об этом рассказала эксперт российского ВНИИ труда Надежда Дмитриева.

— Очень вредно для здоровья не уходить в отпуск. Человек устаёт от работы, снижается производительность труда, изменяются психофизиологические факторы. Поэтому отдых и смена обстановки необходимы, — цитирует Дмитриеву российский интернет-сайт News.ru.

Эксперт рекомендует брать отпуск два раза в год, разбивая. При этом хотя бы один раз за 12 месяцев следует отдыхать не менее двух недель подряд. Это позволит поддерживать максимальную эффективность на работе.

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