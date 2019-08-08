Жители Каменки в Красноярском крае, возле которой в понедельник произошел пожар на военном складе, обнаружили, предположительно, боеприпас на территории деревни.

Начата эвакуация, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

“Местные жители обнаружили, предположительно, боеприпас. Для безопасности всех попросили покинуть территорию”, – сказал собеседник агентства. Как передает корреспондент ТАСС, на выезде из Каменки наблюдается большой поток машин, в том числе и военных, который регулируют сотрудники ГИБДД. Автобус с журналистами не пропустили в поселок сотрудники полиции, которые дежурят на въезде.

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