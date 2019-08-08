В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора. Об этом заявил бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов, пишет «Коммерсантъ».

В качестве основания для возбуждения дела взят подписанный вождем приказ НКВД от 30 июля 1937 года, согласно которому 82,7 тысячи человек нужно расстрелять, а еще 193,4 тысячи — отправить в лагеря. В связи с тем, что документ был принят и подписан членами Политбюро и самим Сталиным, последнего следует считать «организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан». Соответствующее заявление уже подано в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР).

«Сейчас правовой оценки нет, и поэтому культ Сталина сохраняется, ему ставят монументы. В России свыше ста памятников Сталину, так мне ответили в мэрии Новосибирска, объясняя, почему у них установлен такой памятник», — заявил Степанов.

Степанов рассказал, что из столичного управления Следственного комитета его заявление перенаправили в Ивановскую область. Там его отказались принимать, мотивировав это тем, что бывший следователь не сообщил «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления» в действиях Сталина, а документ НКВД не может считаться основанием для возбуждения уголовного дела.

«В нашей стране какой-то особый пиетет перед Сталиным, нежелание замечать, что он является рядовым преступником», — рассказал заместитель председателя научно-просветительского центра «Мемориал» Никита Петров, отметив, что преступления Сталина действительно официально не осуждены.

25 июня Конституционный суд уже признал незаконность отказа в принятии заявления без процессуальной проверки. Степанов намерен также обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ранее постоянная комиссия по исторической памяти Совета по правам человекараскритиковала установку памятников Иосифу Сталину на государственных землях. В СПЧ считают, что те, кто ставят памятники Сталину, готовы «забыть и даже оправдать» политические репрессии, депортации народов, коллективизацию и голодомор.

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