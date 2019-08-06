Грузия приостанавливает импорт дизеля из Азербайджана, сообщил Общественный телеканал Грузии.

По информации Общественного телеканала, решение было объявлено на семинаре, организованном грузинским Объединением импортеров нефти.

Отмечается, что с 1 января 2020 года в Грузии будет запрещено использование дизельного топлива стандарта «Евро-4». С этой даты в стране будет использоваться только дизель, отвечающий стандартам «Евро-5».

По этой причине в Грузии будет прекращен импорт дизеля из Азербайджана. Сообщается, что дизель будет покупаться у России.

Minval.az