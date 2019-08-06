После ЧП на военных складах под деревней Каменка (Красноярский край России) жители покинули населенный пункт, который сейчас выглядит буквально как после бомбежки.

Ресурс «База» выложил в сеть видео, снятое в разрушенной Каменке, рядом с которой находятся арсеналы, где хранились, как пишут росСМИ, порядка 40 тысяч снарядов.

В Минобороны РФ заявили, что хотят погасить пожар до конца дня, для чего задействую десяток самолетов Ил-76 и вертолеты. Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков заявил, что следствие продолжается, отметив, что причиной взрывов на арсенале стал «человеческий фактор».

Тем временем жителей близлежащих к складам населенных пунктов предупреждают, что опасность сохраняется в радиусе 15 километров. Известно, что за помощью обратилось 12 человек. Один человек числится пропавшим без вести.

Minval.az