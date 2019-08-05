На днях Общественным Объединением «Наблюдение за местами лишения свободы» был завершен проект по психологической поддержки адаптации лиц освобожденных из мест лишения свободы. Председатель Объединения, д.ю.н. проф. Кямиль Салимов прокомментировал для Minval.az результаты работы по проекту.

— Наша общественная организация, которая в январе этого года отметила 15-летие своего создания, всегда старается рассматривать защиту прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание в учреждениях по отбыванию наказания, в комплексе с профилактикой преступности и социальной адаптацией лиц, уже отбывших уголовное наказание. Мы убеждены, что только таким образом можно достичь снижения преступности и перевоспитания оступившихся граждан.

Это направление постоянно находится и в поле внимания научного кафедры криминалистики и судебной экспертизы БГУ, которую я возглавляю. Поэтому осуществляемые нашей организацией проекты дают возможность соединить науку и практику, осуществить на практике некоторые научные изыскания кафедры, а также собрать материал для дальнейших теоретических работ.

Наш очередной проект на тему «Общественная поддержка интеграции в общество бывших заключенных, обеспечения их прав и свобод» получил поддержку Совета Государственной поддержки неправительственных Организаций при Президенте Азербайджанской Республики. Я бы хотел высказать Совету искреннюю благодарность за материальную и организационную поддержку не только этого, но и других подобного рода проектов, нашей организации.

Если вкратце, то суть проекта заключается в оказании правовой и особенно психологической поддержки освобождённым из мест лишения свободы в целях профилактики совершения ими повторных преступлений.

Для нашего азербайджанского общества этот вопрос стал особенно актуальным, после того, как пенитенциарные реформы получили новый импульс после известного распоряжения Президента Азербайджанской Республики «Об упорядочении деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики наказания, а также расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных мер принуждения, не связанных с изоляцией от общества» от 10 февраля 2017 г. Так или иначе, вопроса гуманизации системы наказания касаются и другие нормативные акты, в частности, указа Президента «Об углублении реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля этого года.

Чувствуется, что укрепляется комплексный подход властей к политике уголовного наказания. И в этом процессе очень важно участие гражданского общества.

— Что Вы считаете важнейшим в этом направлении?

— Здесь множество связанных друг с другом вопросов, которые обеспечивают исправление осужденного и предотвращают рецидив преступности. Здесь и выбор адекватного наказания, и привлечение осужденного к общественно-полезному труду, и обеспечение его связи с обществом, и реинтеграция его в общество после освобождения.

В этом проекте мы сфокусировали свою деятельность на проблеме социальной реабилитации освобождающихся осужденных. Она заключается в активном включении освобождаемых лиц в нормальную социальную жизнь общества, восстановлении прерванных полезных связей. Эта задача во многом зависит от взаимодействия различных государственных органов, осуществляющих профилактику и бытовое устройство таких лиц.

Ведь освободившиеся заключенные возвращаются в общество, зачастую отягощенные не всегда положительным опытом, приобретенными в местах лишения свободы в обществе преступников. На свободе они сталкиваются с множеством проблем, которых у него не было в заключении, среди которых бытовые, жилищные, семейные, социальные и др. Это испытание не все проходят, и две трети освободившихся снова совершают преступления.

Как можно более быстрая адаптация к жизни на свободе, ведение правопослушного образа жизни способствуют тому, чтобы они не совершали преступлений.

— Какие Вы видите в этом проблемы и как их решать?

— Комплексность проблемы возвращения заключенного в общество подразумевает участие в ней не только Службы пробации, но и Пенитенциарной службы. Этот принцип был заложен еще в принятом в 2007 г. законе «О социальной адаптации лиц, освобожденных от наказания в пенитенциарных учреждениях». До этого администрация пенитенциарных учреждений считала, что ее ответственность за заключенного заканчивается за воротами тюрем.

Сейчас же социальной адаптации предшествует трехмесячная подготовка осужденных к освобождению, осуществляемая администрацией исправительных учреждений. В органы исполнительной власти предоставляется список готовящихся к освобождению, извещается центр занятости, управление полиции по месту регистрации осужденных и т.д.

За более чем 10 лет, прошедших с момента принятия этого закона, выявились некоторые узкие места процесса социальной адаптации, особенно на ранней ее стадии. Они требуют корректировки законодательства, которая сейчас и происходит.

Так, в декабре 2017 г. было принято «Положение о Службе пробации Министерства Юстиции», которое конкретизировало задачи этой новой структуры. В этом году был утвержден «Примерный устав учреждений профобразования, действующих при исправительных учреждениях», который существенно изменил статус профтехучилищ при колониях. Это позволяет им вести подготовку и по профессиям, которые не используются на производственных участках данной колонии, но востребованы на свободе.

Требуется внесение в Кодекс по исполнению наказаний таких изменений, которые бы усилили социальные связи осужденных с семьей, стимулировали обеспечение трудом и т.д.

От работников пенитенциарной сферы необходимо понимание того, что бюджет государства не безграничен, что надо эффективно использовать имеющиеся резервы и экономить бюджетные затраты. По нашим расчетам, государство ежегодно тратит более 200 млн. манат на содержание заключенных. Но по рекомендуемым Азербайджану стандартам Совета Европы требуются затраты в десятки раз больше — как на заключенных, так и на персонал. Эти деньги налогоплательщиков.

А ведь в этих затратах может поучаствовать и администрация. По нашим наблюдениям, в местах лишения свободы порядка 80% территории занимают производственные площади. Когда-то на них трудились осужденные, и весьма рентабельно. Сейчас же обеспечение работой заключенных, можно сказать, не выдерживает никакой критики. И это проблема не столько Министерства юстиции, сколько экономических органов.

В результате, лишенные трудовых навыков (или потерявшие их в заключении) осужденные, освобождаясь из мест лишения свободы, несмотря даже на имеющиеся условия, психологически очень трудно адаптируются к труду. А ведь привлечение осужденных к труду является одним из основных средств исправления осужденных (ст. 8. Кодекса по исполнению наказания).

Распоряжение Президента от 10 февраля 2017 г. предписывает «изучить возможности восстановления существующих производственных участков и создания новых участков в учреждениях отбывания наказания, принять меры по стимулированию участия предпринимателей в данной деятельности». Прошло уже более 2 лет, а эта идея все еще не прижилась в пенитенциарных учреждениях. Почему бы не использовать положительную практику, когда на уровне планирования каждому начальнику учреждения устанавливается план по обеспечению осужденных трудом, т.е. объёмом заказов и иных работ? При этом невыполнение плана должно расцениваться как недостаток в работе…

— Но достаточно ли это для предотвращения рецидива? На свободе много соблазнов…

— Профилактика преступности настолько серьезная тема и требует создания такой многоуровневой единой системы социальной профилактики, что, на мой взгляд, нужно принять Закон АР «О профилактике преступности». Нельзя все проблемы бывших заключенных взваливать на Министерство труда и социального обеспечения, так как они не имеют функции административного контроля за этими лицами. В профилактике рецидивной преступности, в том числе и социальной адаптации, должны быть задействованы органы полиции.

Знаю, Вы можете упрекнуть меня в возрождении практики СССР, но такие законы приняты (и работают) во многих странах. Органы полиции несут ответственность за состояние преступности, в том числе и рецидивной. Рост преступности среди бывших заключенных должен свидетельствовать о недостаточно эффективной деятельности органов полиции на местах.

Необходимо также принятие Закона «О надзоре за лицами, освободившимися из мест лишения свободы». Многие ученые считают, что необходимы особые меры для надзора за категорией лиц с высокой степенью вероятного рецидивного поведения и со стойкой деформацией правового сознания. Они должны применяться при опасном и особо опасном рецидиве преступлений, в отношении судимых за тяжкие и особо тяжкие преступления, совершивших преступление в период отбывания уголовного наказания, и тех, кто хотя и отбыл весь срок, но своим поведением в период отбывания наказания демонстрировал упорное нежелание исправляться.

Большой проблемой для освободившихся является отсутствие жилья. Хотя закон предусматривает сохранение за осужденным права на жилую площадь, но механизм этого до сих пор не разработан, и довольно часты случаи принудительной выписки заключенного его родственниками. Впрочем, общежитие или иная жилая площадь могли бы предоставляться той организацией, в которую он поступит на работу.

Надо в соответствии с международной практикой дополнить закон «О социальной адаптации» положением о социальном патронаже. Он может осуществляться в форме обеспечения предметами первой необходимости; предоставления места в реабилитационном центре; медицинского обслуживания, оказания наркологической и психологической помощи; оказания помощи в трудоустройстве.

Многие субъекты хозяйственной деятельности отказываются принимать на работу бывших заключенных. Решением могло бы быть создание налоговых и иных льгот для предприятий при трудоустройстве освобождаемых лиц.

В «Положение о главе местных органов власти», утвержденное указом Президента 2 июня 2012 года, стоило бы внести изменения, обязав главу местных органов власти участвовать в решении проблем профилактики преступлений и социальной реадаптации.

Все идеи, что мы предлагаем реализовать, ранее были предметом научных исследований. Они должны рассматриваться не как карательная мера воздействия, а под углом социальной адаптации и профилактики преступности. Именно на сокращение тюремного населения путем профилактики преступности нацелена Резолюция Европейского парламента от 5 октября 2017 года о пенитенциарных системах и условиях (2015/2062).

Беседовал Эльдар Зейналов

Minval.az