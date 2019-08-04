В Сибири, где бушуют лесные пожары, защищать населенные пункты вышли более 4 тысяч добровольцев. У кромки пожара они выкапывают рвы, чтобы сдержать натиск огня.

Сегодня военные самолеты Ил-76 и вертолеты Ми-8 вновь совершали вылеты, сбрасывая воду на пылающую тайгу. Военная авиация за два дня смогла потушить в Красноярском крае и Иркутской области 84 лесных пожара, сообщает телеканал «НТВ».

Однако ситуация c пожарами остается крайне сложной. Площадь возгорания все еще значительная — полыхают более 2,5 млн гектаров тайги.

Огонь пока не смог подобраться к городам и поселкам. Но от гари и дыма страдают жители 180 населенных пунктов.

Minval.az