Премьер-министр Румынии уволил министра образования Екатерину Андронеску из-за ее «глубоко неправильных» комментариев по поводу похищения и убийства 15-летней жительницы румынского города Каракал. Об этом сообщает Радио Би-Би-Си.

15-летняя Александра Мачесану была похищена 65-летним местным жителем, когда путешествовала автостопом. Позже мужчина сознался в убийстве Александры и еще одной 18-летней девушки.

В телевизионном интервью в начале этой недели Екатерина Андронеску сказала, что ее учили «не садиться в машины к незнакомцам».

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ сказала, что заявление Андронеску о похищении подростка свидетельствуют о «непонимании» Премьер сказала, что не намерена обвинять жертву или ее родителей.

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