В Москве, где в районе Трубной и Пушкинской площадей силовики предотвратили митинг оппозиции, задержано 600 человек. Такие данные приводят правозащитники ОВД-Инфо.

ГУ МВД, как пишут СМИ, эту информацию подтверждает, передает агентство «Росбалт».

Правоохранители сейчас оцепили Покровку, проход на Китай-город закрыт.

27 июля полициейские и омоновцы также применили силу к митингующим в поддержку оппозиционных политиков. Были задержаны, по сведениям правозащитников, как минимум 1300 человек; по данным главка МВД — более тысячи.

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