В Москве, где в районе Трубной и Пушкинской площадей силовики предотвратили митинг оппозиции, задержано 600 человек. Такие данные приводят правозащитники ОВД-Инфо.

ГУ МВД, как пишут СМИ, эту информацию подтверждает, передает агентство «Росбалт».

Правоохранители сейчас оцепили Покровку, проход на Китай-город закрыт.

27 июля полициейские и омоновцы также применили силу к митингующим в поддержку оппозиционных политиков. Были задержаны, по сведениям правозащитников, как минимум 1300 человек; по данным главка МВД — более тысячи.

Задержания на Пушкинской площади сегодня 📷: Юрий Белят / Дождь pic.twitter.com/FC8MfIl9Wb — Телеканал Дождь (@tvrain) August 3, 2019

Отлично, у омоновцев не только жетоны не появились, но теперь они все стыдливо снабжены балаклавами pic.twitter.com/TxvbDIurxb — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) August 3, 2019

На Трубной пятеро ОМОНовцев задержали двух молодых людей, которые просто сидели на лавочкеhttps://t.co/AdmnAxqaiY pic.twitter.com/gnbPjvBGWQ — Медиазона (@mediazzzona) August 3, 2019

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