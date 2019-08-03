В центре Москвы на митинге «Вернем себе право на выборы!» продолжаются задержания. Правозащитному порталу ОВД-Инфо известно о 311 задержанных.

Правоохранители хватают людей усиленно: всего несколько минут назад тот же сайт сообщил о 195 задержанных, сообщает агентство «Росбалт».

Акцию проводят сторонники независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации из-за превышения процента брака в подписях.

Напомним, на несанкционированной акции 27 июля были задержаны более 1 тыс. активистов. Отмечалось, что ОМОН впервые начал применять против протестующих электрошокеры.

Minval.az