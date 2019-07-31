Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал постановление, запрещающее госорганам закупку импортных автомобилей для служебного пользования, сообщил Интерфакс, ссылаясь на заявлние пресс-службы Союза предприятий автомобильной отрасли «КазАвтоПром».

«Правительство Республики Казахстан постановило: при осуществлении государственных закупок установить изъятие из национального режима товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории Республики Казахстан», — цитируют в «КазАвтоПроме» правительственный документ.

«В перечень товаров, изъятых из национального режима, вошли легковые автомобили», — подчеркивается в сообщении.

«Соответствующее постановление вступило в силу и действует в течение двух лет. Документ предписывает осуществлять государственные закупки и аренду только у отечественных производителей, с обязательным требованием сертификата формы СТ-КZ», — сообщили в пресс-службе.

По данным союза автопроизводителей, по итогам января-июня госорганы закупили 2 тыс. 294 автомобиля на сумму 17,2 млрд тенге ($44,73 млн), что выше прошлогоднего показателя на 15,2% (1992 единицы).

«Меры, предпринятые государством в минувшем году, способствовали пересмотру политики закупок многих госорганов и нацкомпаний. Практически весь парк приобретаемой служебной техники (99%) по результатам 6 месяцев 2019 года составили автомобили казахстанского производства», — констатируют в «КазАвтоПроме».

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