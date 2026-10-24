Объявление сотрудника российского посольства в Молдове персоной нон грата не останется без «адекватного жесткого ответа» Москвы, сказано в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой.

«Указанные враждебные действия руководства Молдовы не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны», — заявила она.

В МИД России назвали решение Кишинева частью курса на разрушение «многовековых отношений» между двумя странами. В ведомстве заявили, что доказательств российского происхождения упавшего беспилотника представлено не было.