Можем сказать, что Европа заходит в Грузию, и мы входим в Европу. С таким большим шагом действительно следует поздравить всю страну, — об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, выступая с речью на торжественном мероприятии по случаю получения Грузией права на проведение группового этапа «Евробаскета».

«Мы становимся одним из городов Европы, как и другие европейские города. Мы будем принимать часть игр FIBA, а не финальные, которые пройдут в Германии, однако как Италия, как Чехия, так и Грузия, как другие европейские страны, будет хозяйкой, поэтому мы можем сказать, что Европа заходит в Грузию, и мы входим в Европу. С таким большим шагом действительно следует поздравить всю страну», — заявила президент. Как она отметила, заслуживает поздравление и строительства в Грузии мультифункционального дворца спорта, поскольку это будет «инфраструктура Европейского уровня в Грузии».

На состоявшейся 15 июля в Мюнхене генеральной ассамблее FIBA Грузия получила право на проведение группового этапа Чемпионата Европы 2021 года. Это означает, что сборная Грузии автоматически получила путевку на Чемпионат Европы по баскетболу в 2021 году, который будет 5-ым для грузинской команды, сообщает Грузия Онлайн.

Minval.az