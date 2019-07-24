Больница штата Огайо выплатила 6 миллионов долларов семье американского астронавта Нила Армстронга после его смерти по тайному соглашению.

Родственники первого человека на Луне обвинили медицинское учреждение в том, что послеоперационные осложнения и халатность врачей привели к гибели Армстронга 25 августа 2012 года.

Документы о секретном соглашении между десятью членами семьи и больницей были подписаны в 2014 году. На 93 страницах, которые анонимно прислали в The New York Times, содержался полный отчет о ходе лечения Армстронга, заключения медэкспертов и соглашения о выплате компенсации.

Доктор Mercy Health — Fairfield Стэнли Хиллис выступил в защиту действий врачей и заявил, что вины медиков в смерти астронавта не было, передает телеканал «РЕН ТВ».

Представители больницы 23 июля выразили свое разочарование тем, что дело получило огласку в СМИ.

Напомним, что 20 июля 1969 года лунный модуль с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином совершил посадку на поверхности Луны. 21 июля астронавты стали первыми людьми, ступившими на спутник Земли. Армстронг умер в 2012 году после операции аортокоронарного шунтирования.

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