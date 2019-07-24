Часть праха журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом написала в Telegram его вдова Юлия.

«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву». Я рада, что побывала здесь», — призналась она.

Юлия добавила, что ее муж был «слишком живым», чтобы просто уйти и стать частью прошлого. «Ты с нами. Здесь и сейчас», — написала она, передает РИА Новости.

Сергей Доренко скончался 9 мая от разрыва аорты. В момент смерти он ехал на мотоцикле в центре Москвы.

Журналист завещал развеять часть праха на своей малой родине в Керчи. Другую часть захоронили на Троекуровском кладбище, где в мае состоялось официальное прощание.

Minval.az