Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук, передает издание «Украинская правда».

По его словам, в кабмин поступило официальное обращение главы государства с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Кличко. Также Рябчук добавил, что в Офисе президента пока нет окончательного решения о преемнике главы КГГА. Новое назначение может состояться не раньше сентября.

23 июля мэра Киева вызвали на допрос в Государственное бюро расследований Украины. Виталию Кличко вручили повестку по делу о земельных махинациях, возбужденному по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Андрея Портнова. Допрос назначен на 26 июля.

Minval.az