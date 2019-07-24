Служба национальной безопасности Армении раскрыла случай реализации фальшивых купюр.

Согласно сообщению пресс-службы СНБ, в результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых сотрудниками структуры, обнаружен гражданин, пытавшийся в одной из действующих в Ереване аптек реализовать фальшивые банкноты, установлен и метод их выпуска, сообщает новостной портал News.am.

По предварительным данным, гражданин обратился в типографию для печати 10-тысячных купюр. Для того, чтобы избежать подозрений, в нижней части банкнот он указал — «напечатано для съемок». Затем он обрезал данную надпись и реализовал фальшивые деньги в Ереване и разных областях. В ходе обыска были обнаружены лазерные принтеры и 368 фальшивых купюр, еще не приведенных в окончательный вид.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Предпринимаются меры по обнаружению других образцов фальшивых купюр и других случаев их реализации. Ведется предварительное следствие.

Minval.az