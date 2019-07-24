Мировая аудитория продолжает следить за очередным витком противостояния между Ираном и США. Вслед за «танкерной войной» в Тегеране прибегли к испытанному средству — шпиономании. Спецслужбы Ирана заявили, что они выявили и арестовали в стране аж 17 агентов ЦРУ. Иранские СМИ со ссылкой на власти уже активно делятся подробностями деятельности шпионской сети: подозреваемые работали в таких критически важных для страны сферах, как экономика, ядерная сфера, IT, инфраструктурные проекты, никаких связей между собой у них не было — каждый из них был отдельно связан с офицером ЦРУ. Как уверенно заявляют в иранском Министерстве информации и национальной безопасности, ЦРУ удалось убедить некоторых граждан Ирана работать на разведку за счет обещаний помочь с получением визы. Еще кому-то посулили дать возможность переехать в США и получить гражданство, найти высокооплачиваемую работу, выплатить крупную сумму денег или даже оплатить необходимые медицинские услуги. Затем тех, кто соглашался сотрудничать, учили «шпионским премудростям», например, поддерживать связь с помощью специального оборудования, использовать специальные устройства, замаскированные под камни и размещенные в парках Тегерана и других местах.

В США уже успели заявить, что никаких «агентов ЦРУ» в Иране нет. «Иранский режим имеет долгую историю лжи», — так прокомментировал сообщения о разоблачении американских шпионов в Иране госсекретарь США Майк Помпео в интервью Fox News. Президент США Дональд Трамп написал в своем Твиттере: «Ноль правды. Только еще больше лжи и пропаганды (как об их сбитом беспилотнике) выдается религиозным режимом, который терпит неудачи и не знает, что ему делать. Их экономика мертва, а будет еще гораздо хуже. Иран – это тотальный бардак».

В самом деле, сообщения об аресте 17 иранцев по обвинению в шпионаже в пользу США очень напоминают перевод на фарси популярного российского мема «бомбить Воронеж». Устраивать новые захваты танкеров в Ормузском проливе — боязно, переходить к открытой войне — тем более, даже использовать для этого тех же йеменских хуситов после согласия Саудовской Аравии разместить у себя войска США становится слишком опасно. Остается одно: отыгрываться на собственных гражданах. Тем более что безответственная политика иранской «муллократии», судя по всему, вместо желанного «синдрома осажденной крепости» рождает в иранском обществе совсем другие чувства — люди просто хотят жить и не хотят ввязываться в войну со всем миром без шансов на победу.

Но вот что примечательно. Как сообщает ереванский «Спутник», иранский чиновник, рассказывая о поимке «американских шпионов», вполне официально заявил, что Иран использует «возможности других союзных (разведывательных) служб» в битве против США. О каких именно союзниках идет речь, не уточнил. Однако ереванские эксперты заметили: некоторые кадры слежки за предполагаемыми агентами ЦРУ, которые теперь распространяет Иран, сделаны в ресторанах Армении. Более того, в специальном документальном ролике министерства есть кадр, сделанный на Каскаде в центре Еревана. В переводе: иранские спецслужбы использовали территорию Армении для «игры против США».

А теперь серьезно. Сам факт тесного сотрудничества спецслужб Армении и Ирана — далеко не новость и не секрет. Уже в «нулевые» было известно, что между Ереваном и Тегераном налажен обмен разведданными, Иран на территории Армении, а Армения — на территории Ирана развернули сеть «разведывательных станций», наконец, есть кооперация и в заброске агентуры. Тогда это была дружба против Азербайджана. Теперь же спецслужбы Армении дружат с иранскими коллегами уже против США. И вряд ли следят только за своими гражданами в ереванских кабачках и оставляют без внимания, скажем, посольство США в Армении.

Официальной реакции Вашингтона на этот «армяно-иранский сюрприз» (впрочем, сюрприз ли?) не последовало — по крайней мере пока. Но вряд ли в США об этом действительно не в курсе. Особенно после визита в регион Должна Болтона, советника президента США по национальной безопасности, которому так и не удалось достичь с Арменией соглашения о соблюдении санкций, наложенных на Иран, а ереванские представители в ходе своих визитов в США увещевают армянских лоббистов: сделайте так, чтобы против Армении не вводили санкций! Теперь же ставки еще выше: о дружбе спецслужб Армении с Ираном против США вполне официально говорят в Тегеране.

Можно, конечно, выстроить множество версий, были ли в Армении слишком уверены, что пикантные подробности этой дружбы не станут известны США, надеялись, что Армению спасут от санкций свои лоббисты, или же за всей этой игрой по-прежнему стоит Кремль, а Армению вместе с ее спецслужбами Москва использовала в качестве этакой «страны-прокладки». Но в чем нет сомнений, так это в том, что подробности дружбы спецслужб Армении с Ираном уже против США придают уже другое прочтение новости, изрядно всколыхнувшей армянскую политическую верхушку: США резко нарастили помощь Азербайджану и срезали — Армении. Эмиль Санамян в своей статье на сайте Института армянских исследований Университета Южной Калифорнии льет слезы: «США выделили Азербайджану в 2018-2019 гг. $100 млн помощи на сферу безопасности». К вящему ужасу армянских лоббистов, США и так выделяли Азербайджану бльше военной помощи , чем Армении (притом что, добавим от себя. экономическую состоятельность Азербайджана и Армении трудно даже сравнивать), эта разница стала более заметной после ереванской «революции». В армянских кругах явно ожидали роста помощи США, и тут такое? Господину Санамяну было от чего прийти в отчаяние, но он все же находит в себе силы для трезвого анализа. И посетовав, что такой-сякой Азербайджан потратил на лоббированрие своих интересов в США аж 15 миллионов долларов, все же давит сквозь зубы: неясно, обусловлено ли это обстоятельство тем, что Армения послала гуманитарную миссию в Сирию в составе военной миссии России?

А вот российский эксперт Павел Фельгенгауэр прямо увязывает это с проиранской политикой Еревана: «Американо-иранские отношения ухудшаются достаточно быстро, поэтому Азербайджан находится в фокусе внимания Вашингтона, а Армения – нет. Армения рассматривается, скорее, как союзник Тегерана».

Понятно и другое. Конечно, сама по себе помощь США, да еще столь существенная — дело далеко не лишнее, но правы те, кто напоминает: в американской помощи 10% — это «материальная составляющая», а 90% — политический жест. Особенно если речь идет об Азербайджане, а не нищей Армении. А это значит, что настоящий ответ Вашингтона на дружбу спецслужб Ирана и Армении еще впереди. Так что Армении лучше приготовиться к неприятностям.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az