В самом разгаре сезон летнего отдыха. Утомленные жарой, жители Баку, связанные по рукам и ногам работой и отсутствием возможности уйти в отпуск (по разным причинам), стремятся провести выходные на берегу родного Каспия, скрасить семейный досуг отдыхом в пансионатах и центрах отдыха. Причем, чаще всего – в разрекламированных, чтобы, как говорится, было без так называемых «проколов». Но, как уже было неоднократно доказано временем – рекламные тексты (равно как и людская молва) отнюдь не всегда являются истиной в первой и последней инстанции.

Так, в минувшие выходные один из знакомых автора заметки рассказал о своей поездке в известный центр отдыха «Амбуран». И, как он отметил, поездка была крайне неприятной и запомнилась тем, что была потрачена уйма денег (180 манатов), а удовольствия за эти деньги не было никакого. В центр отдыха знакомый приехал с другом, за вход заплатили 45 манатов. Остальные деньги были потрачены в ресторане Центра, но по словам знакомого, и он, и его друг остались голодными.

Автору заметки не знаком прейскурант данного заведения, но отзывы в Интернете лишний раз подтвердили правдивость слов жалобщика: сервис и еда реально оставляют желать лучшего.

В принципе, мнения о данном заведении сложились самые разные, в том числе и у туристов (орфография и пунктуация сохранены):

— Красивая ухоженная территория. Чистый пляж, вход в море очень долгий (мелко) — но для отдыха с детьми очень удобно. Хороший бассейн, лежаки, зонтики; диванчики и гамаки в зеленой зоне. Цены в кафе вполне доступны. Понравилось, в следующий раз заедем еще))

Недалеко от Баку. Такси 20 манат.

— Хороший платный пляж. Запрещён пронос еды и напитков — на входе досматривают сумки. Пришлось читать лекцию на тему того, что охрана — это не полиция и досматривать сумки не имеют права.

– Вообще, стоимость меню на территории адекватная — 1.2 манат за бутылку воды, 10-15 манат за пиццу (большая), порядка 4 манат за газировку. В принципе достаточно терпимое меню.

— Были в данном заведении в июне. Полчаса езды от Ичери Шехер. Стоимость поездки на такси варьируется от 10 до 30 манат (смотря откуда едешь и как договариваешься). Море теплое и чистое, напрягает очень мелкое и долгое дно, хотя песчаное. Спасателей аж четверо. Хорошее обслуживание порадует. Цены разочаруют,»Sex on the beach», к примеру ,стоит 45 манат (1300 рублей).Согласитесь даже для Москвы зашкаливает. Много стопов в меню. Своё приносить и проносить не дадут. Перед входом вас тщательно досмотрят и заставят выбросить еду и даже воду. На территории есть подобие кинотеатра, но качество 19 века.

— На входе стоят контролеры, которые нагло берут личные вещи и начинают в них копошиться как в своих. Информация о том, что свою еду и напитки нельзя проносить висит только на кассе. Нигде в интернете ее найти нельзя. Далее, что касается буйков, они ограждают лягушатник, где вам будет по пояс в лучшем случае, и за них заплывать нельзя. В этом лягушатнике дно каменистое, о которое можно поранить ноги.

— Обслуживание ужасное, персонал груб. В море не искупаться, под водой острые камни и буйки не дают заплыть даже по пояс. Внешние убранства не компенсируют подобных недочетов.

— Лестница в бассейн качается, перемотана обычным скотчем. В раздевалке фены у них тоже перемотаны обычным канцелярским скотчем, быстро перегреваются. А ведь это ток, который однажды кого-нибудь убьёт. Полотенца или рваные, или в жутких пятнах, застиранные до нельзя! Отдельная песня — это секьюрити, обыскивают женские сумочки как будто мы воры, или все потенциальные террористы. Не дай Бог, кто-то своему ребёнку печенюшку пронесёт, они же разорятся, клиенты же должны есть их скудный некачественный набор еды из их «ресторанов». Кстати, впервые раз вижу, чтобы на пляж пускали с собаками. И это ничего, это можно, оказывается. Весь отдых насмарку.

— Заказали мы с подругой бургеры, и когда их принесли, один из бургеров развалился. Позвали официанта, попросили заменить. Ну так вот, официанты принесли «другой» бургер. Я начала есть, как вдруг заметила, что в нем нет ни помидоров, ни огурцов- просто две булки, лист салата и огромная котлета. Мой отец не на шутку рассердился, потребовал поменять еду. Вы понимаете, что случилось? Они вернули мне развалившийся бургер, даже не поменяли, и даже не соизволили заменить начинку этого бургера, потерянную при падении его на стол. Ведь так же не делается! Представьте, если в ресторане в пасте вы нашли волос, на кухне его не вытаскивают и не приносят снова вам ту же пасту, а приносят заново приготовленное блюдо. Но только не в Амбуране. С такой рекламой по всему городу и ценами за вход, сервис вполне должен был быть на уровне, но увы‍. Мы этого сервиса так и не увидели.

Все эти отзывы заставляют задуматься: почему в столь «раскрученном» месте такие странные порядки, некачественные вещи, невкусная еда и плохой сервис, если за все это приходится выкладывать кругленькую сумму? Может быть потому, что огороженный каспийский берег не дает возможности для появления конкурентов, способных дать клиентам качественный сервис за те же самые деньги? Понятно, что все хорошее стоит дорого, но тогда почему бы в центре отдыха, где отдых влетает в копеечку, не создать более качественные условия для потребителя, в том числе и для туристов, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и местные жители, желающие отдохнуть на берегу родного моря?

Не так давно «Минвал» публиковал заметку о том, что чиновники ИВ наконец-то взялись за шлагбаумы на побережье, и наконец-то начались жесткие мониторинги цен в пляжных зонах. Возможно, все эти несомненно важные шаги приведут к главному: а именно к тому, что заборы, которыми огорожен каспийский берег, скоро начнут сносить бульдозерами, давая возможность для строительства новых Центров отдыха, в которых будет совсем другой, более лучший сервис. Таким образом, будет сказано главное слово в борьбе с монополистами, оккупировавшими территорию пляжей. Но вот только будет ли сделан этот шаг? Во всяком случае, мы на это надеемся, потому что и нашим гражданам неприятно за свои кровные получать откровенную халтуру, да и перед туристами довольно-таки стыдно, благо заведения подобного рода должны отличаться не высокими ценами, а качеством услуг, которые за эти цены предлагаются.

Яна Мадатова

Minval.az