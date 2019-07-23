Президент Украины Владимир Зеленский может повторить одну из главных ошибок своего предшественника Петра Порошенко. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Ошибкой Порошенко стала его кадровая политика, говорит Кравчук. По его словам, он предупреждал украинского лидера об отсутствии кадровой системы. «Он создал не систему кадров на основе управления, а бизнес-империю, где все решали близкие ему люди», — говорит первый президент Украины, добавляя, что именно это привело страну туда, где она есть.

Аналогичную ошибку может совершить и шестой президент Украины Владимир Зеленский, считает Кравчук. Тем не менее, несмотря на кадровый голод, который испытывает страна, Зеленскому не стоит назначать на руководящие посты иностранцев. Первый президент предлагает главе государства составить «список украинцев на все руководящие должности». «Я глубоко уверен, что среди украинцев очень много образованных и опытных профессионалов», — отметил он.

Minval.az