Азербайджанский борец греко-римского стиля Гурбан Гурбановпровел финальную игру в Европейском юношеском летнем олимпийском фестивале «Баку 2019».

Соревнующийся в весовой категории 48 кг спортсмен в решающей встрече выступил против Хвичи Абуладзе(Грузия).

Победивший на встрече представитель Азербайджана завоевал золотую медаль, передает Report.

Сегодня еще 4 борца Азербайджана выступят в финальных встречах, а один — во встрече за бронзовую медаль.

Отметим, что в первый день соревнований борец вольного стиля Мурад Хагвердиев (45 кг) завоевал золотую медаль, Абульфас Насиров (55 кг) – серебряную медаль. В греко-римской борьбе Фарид Садыхлы (45 кг) завоевал золотую, Нихат Мамедли (55 кг)- бронзовую медаль.

Minval.az