Армения ожидает, что до конца года или к началу следующего начнутся поставки истребителей Су-30СМ из России. Об этом сообщил в беседе с журналистами министр обороны страны-сателлита Армении Давид Тоноян, передает Sputnik.

«Мы ожидаем выполнения производителем своих обязательств до конца текущего или начала следующего года», – заявил Тоноян.

Отвечая на вопрос о поставках других вооружений, министр отметил, что многие подробности сейчас раскрыть не может, но ожидаются «военные сюрпризы».

На вопрос поступили ли на вооружение новые зенитно-ракетные комплексы «Тор», Тоноян сказал следующее: «Могу сказать, что «Тор» очень интересное оружие. У нас есть соответствующие ожидания».

Данный комплекс разработан для защиты военных, экономических и других объектов от ударов с воздуха на тактическом уровне.

Ранее в эфире телепрограммы «Вооруженные силы» Первого общественного телеканала Армении сообщили, что ВС Армении получат российские зенитно-ракетные комплексы «Тор».

Minval.az