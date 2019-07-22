«Франция не единственная страна-сопредседатель, продающая оружие Азербайджану, Россия также продает оружие, но Россия также продает оружие и Армении. Недопустимо, чтобы Франция могла продавать оружие Азербайджану. По этому вопросу у нас конфликт с французскими властями».

Об этом в беседе с Tert.am сказал сопредседатель Координационного совета армянских организаций Франции, главный редактор журнала «Nouvelles d’Arménie» Ара Торанян, добавив, что с этой точки зрения отношения между двумя странами слабые.

По его словам, Эммануэль Макрон пообещал армянской диаспоре, что Азербайджану не будут продавать оружие, которое будет использовано против сепаратистов Карабаха, для убийства армян.

Теперь, по его словам, дело стоит за тем, что убедиться в том, что это обещание будет выполнено.

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«Мы используем все источники информации, чтобы следить за процессом, особенно когда он является частью военной конфиденциальности. Нам следует работать над тем, чтобы обещание Эммануила Макрона претворилось в жизнь», — сказал Ара Торанян, добавив, что армян «поразила» эта «безнравственная торговля», ставящая под сомнение нейтралитет Франции.

В то же время, по словам Тораняна, вопрос еще не закрыт.

«На мой взгляд, и мне бы хотелось так думать, что Эммануэль Макрон проармянский политик и очень симпатизирует нашей армянской общине. Я думаю, что он действительно президент-демократ. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы возобновить политический диалог по этому вопросу с дружественными и транспарентными подходами в надежде найти разумное решение как для Франции, так и для Армении, которое также будет соответствовать роли Франции в качестве примирителя», — сказал он.

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