Представители компании «Нафтогаз» Андрей Коболев и Юрий Витренко, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в настоящее время рассматриваются в качестве кандидатов на пост премьер-министра страны.

Об этом передаёт «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники.

«Кандидатов на должность премьера называют сразу несколько: Владислав Рашкован (представитель Украины в МВФ), Андрей Коболев, Александр Гончарук, Юрий Витренко и Александр Данилюк», — говорится в сообщении.

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