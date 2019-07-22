Спикер российского Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что развитие «союза» РФ и Беларуси потребует в будущем единой валюты, сообщает РИА «Новости».

«В этом году мы отмечаем 20-летие «союзного договора». Это то время, когда мы должны осмыслить, как мы прошли этот путь, чего мы добились, на какой точке мы находимся и что нам нужно делать дальше», — сказала Матвиенко в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье.

По ее словам, «неразрешимых проблем между Россией и Беларусью не существует, они всегда находят решение».

«На мой взгляд, или мы строим дальше реальное союзное государство, — никто в России никогда не говорил, не поднимает тему создания единого государства, — нет, это союз государств. Но это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающейся экономики, потому что иначе очень сложно интегрироваться. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную, валютную политику», — отметила Матвиенко.

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