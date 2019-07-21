Согласно первым результатам Центральной избирательной комиссии Украины, партия действующего президента страны Владимира Зеленского набирает 47,58% голосов на досрочных выборах в Верховную раду после обработки 0,04% протоколов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК.

5%-ный барьер для прохождения в парламент на данный момент также преодолевают партия Юлии Тимошенко «Батьковщина», политическое объединение Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и Радикальная партия Олега Ляшко.

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По данным «Национального экзит-полла 2019», проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, в Верховную Раду IX созыва проходят пять политических партий. Об этом сообщила на пресс-конференции глава «Демократических инициатив» Ирина Бекешкина, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

По результатам экзит-полла на 18.00, результаты распределились так:

пропрезидентская партия «Слуга народа» — 43,9%;

партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича — 11,5%;

«Европейская солидарность» пятого президента Украины Петра Порошенко — 8,9%;

«Батьківщина» нардепа Юлии Тимошенко — 7,6%;

«Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 6,3%.

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Журналист и депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал первые данные неофициальных экзит-полов на досрочных парламентских выборах в своем Telegram-канале. Названия партий в рейтинге замаскированы под названия алкогольных напитков.

«Данные вольера Медведей», — отмечает Найем, намекая на сторонников лидера политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

За его партию, обозначенную в неофициальном рейтинге как «Медведевка», отдали голоса 17,6 процента избирателей. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа», названная «Зебровкой», получила 37 процентов голосов. На третьем месте по популярности идет политическая сила Юлии Тимошенко «Батькивщина», которую в неформальных экзитполах еще с президентских выборов называют «Veuve Clicquot» («Вдова Клико») — у нее 5,9 процента. Примерно такой же результат показал «Шоколадный ликер» — партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (5,5 процента).

Также в рейтинге Найема фигурируют партии «Сила и спирт» («Сила и честь» бывшего главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко) и «Божоле» («Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука). Они набрали 3,2 и 2,6 процента соответственно.

Кроме того, журналистка София Кошкина в своем Telegram-канале опубликовала неофициальные данные Национального экзитпола на 12:00. Согласно ним, «Слуга народа» набирает 41,4 процента, партия Медведчука — 14,1 процента, у «Европейской солидарности» 8,5 процента, следом примерно с таким же результатом идет «Батькивщина». Наконец, партия «Голос» набрала пять процентов поддержки, что позволит ей преодолеть проходной барьер в парламент.

Официально публикация результатов экзит-полов на Украине запрещена до 21:00, напоминает «Лента.ру».

Minval.az