Столкновения с полицией начались в городе Иджеван на севере Армении, информирует «Спутник».

Группа людей собралась в городе и перекрыла межгосударственную трассу из Армении в Грузию, проходящую через Иджеван. Когда полицейские попытались оттеснить и открыть движение, в них полетели камни. Правоохранители не стали применять спецсредства и отступили.

По данным издания, среди полицейских есть раненые.

Напомним, вчера вечером трассу перекрыли работники лесопильных цехов, которые требуют разрешить им рубить лес.



Minval.az