Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства на Youtube-канале Зе!Президент.

По словам украинского лидера, все партнеры Украины были против того, чтобы он звонил президенту России.

«Все, скажем так, партнеры Украины были против, чтобы я звонил Путину. Я решил, потому что это вопрос, прежде всего Украины и наших граждан. Мы должны благодарить западных партнеров за поддержку, но также иметь свое мнение», — заявил Зеленский.

Также президент заявил, что в ходе беседы с лидером РФ он обсудил передачу пленных «всех на всех».

«Президент РФ мне сказал, что видит решение вопроса в передаче пленных «всех на всех». Дело в том, что список наших всех, кто находится на оккупированных территориях, не совпадает со списком тех людей, которые контролируют эти территории. Давайте сначала вернем всех тех, кто удерживается в России и Крыму, и начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг к возвращению диалога и мощный шаг к прекращению войны», — заявил он.

Minval.az