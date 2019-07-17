Согласно данным социологического опроса, кандидатуру лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины готовы поддержать 15,7% респондентов.

Социологический опрос был проведён центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко, а результаты опубликованы на сайте издания «Интерфакс-Украина».

За лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко готовы отдать свой голос 13,5% респондентов, а 10,2% опрошенных считают лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко наиболее подходящим кандидатом на пост премьера.

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман может рассчитывать на поддержку 8,6% респондентов. Лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука в роли премьера видят 8,1% опрошенных.

Остальные кандидаты не смогли набрать 8% голосов респондентов.

Сообщается, что 9,4% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос.

Досрочные выборы в Раду должны состояться 21 июля.

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