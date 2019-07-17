МИД РФ видит на карте региона исключительно Армению?

Армения — послушный форпост России, и останется таковым, несмотря на все шумовые эффекты пашиняновской «революции». На днях об этом напомнил не кто иной, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД РФ дал пространное интервью газете «Аргументы и факты». Отвечая на вопрос издания, не считает ли он, что «мы геополитически проигрываем на Украине, в Армении и Грузии, допускаем создание вокруг себя пояса «врагов России» из бывших «братских народов», которые зарабатывают деньги в России и на России, вывозят их и при этом считают нас если не врагами, то не друзьями точно?», глава МИД РФ по поводу Грузии высказался так: «К сожалению, сегодня мы видим, как некоторые политики этой страны соревнуются в антироссийской риторике для достижения своих узкокорыстных, конъюнктурных целей. Уверен, со временем все встанет на свои места, и между нашими государствами восстановятся добрососедские отношения».

Нелишне, конечно, поинтересоваться у главы МИД России:, он настолько наивен, что рассчитывает «восстановить добрососедские отношения» с Грузией в то время, пока Россия продолжает оккупацию 20% территории Грузии? И какой риторики он ждет от властей Грузии в то время, пока Россия продолжает эту оккупацию и еще планомерно продвигает свою колючую проволоку в глубь грузинской территории?

Но главное было еще впереди. Перейдя к отношениям с Арменией, Сергей Викторович уверенно заявил: «Эта страна – ключевой партнер России в Закавказье. С ней налажены стратегические, союзнические отношения. Интенсивный характер носит политический диалог, сотрудничество по парламентской линии, на международной арене. Россия – ведущий экономический партнер Армении. Динамично развиваются образовательные, культурные, инвестиционные, военно-технические связи». В переводе: по поводу своих позиций в Армении РФ может не беспокоиться. Несмотря на все революционные «поползновения» Пашиняна и его «команды».

Строго говоря, это не новость. Достаточно вспомнить, как еще по горячим следам победы пашиняновского «дымб-дымб-ху» Федор Лукьянов, российский политолог и редактор издания «Россия в глобальной политике», отмечал: «Кто бы ни пришел к власти в Армении и как бы он себя ни вел, деваться Армении, в общем, некуда. Единственным дееспособным гарантом безопасности страны, находящейся в глубоко враждебном окружении, является Россия. И ни Евросоюз, ни НАТО, ни Соединенные Штаты никогда в жизни тех обязательств, которые берет на себя Россия, брать не будут». То, что Лавров недвусмысленно указал Армении на ее роль и место в мировой политике — давно не новость. Важно другое. Во-первых, Сергей Викторович назвал «ключевым партнером России» в регионе страну, которая совершила вооруженную агрессию против Азербайджана, оккупировала 20% территории, провела там жесточайшие «этнические чистки» и отказывается эти захваченные земли покидать. А еще предъявляет территориальные и исторические (вернее, истерические) претензии к Турции. Словом, союзник из числа тех, дружба с которым на других треках обходится ой как дорого. Но отказываться от покровительства, оказываемого Еревану, Кремль и Смоленская площадь не намерены.

Более того, в весьма пространном интервью глава российской дипломатии даже одним словом не обмолвился об отношениях с Азербайджаном. Не коснулся он и развития связей с Турцией, что официальная пропаганда считает весьма перспективным направлением российской политики. И вот это «умолчание» говорит о политике РФ куда больше, чем все пространное интервью Лаврова. Просто Москва видит на карте Южного Кавказа исключительно Армению — податливый, зависимый форпост, готовый послушно исполнять все распоряжения Кремля даже во вред собственным интересам. И то, что населению этого «форпоста» разрешили немного пошуметь и даже «уронить» власть Саргсяна, по сути ничего не меняет. С ней, конечно, куда легче и приятнее вести дела, чем с самостоятельным Азербайджаном, Турцией или Грузией, и когда Сергей Викторович рассуждает о том, что российская повестка дня на постсоветском пространстве носит «объединительный характер» и нацелена на продвижение интеграционных процессов, «в переводе» это означает, что Кремль на месте и других стран региона мечтал бы видеть столь же послушные «форпосты». Но… не получается. И в результате на «нефорпостных» направлениях российская дипломатия терпит одно поражение за другим. Просто потому, что эта самая дипломатия ощущает острейший дефицит культуры договора и сотрудничества.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az