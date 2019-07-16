В редакцию «Минвала» обратился житель поселка Бадамдар Заур Алисенов, рассказавший о проблеме, которая вот уже много лет является самой настоящей головной болью для всех жителей этого огромного жилого массива.

По словам З. Алисенова, вот уже который год отвратительный гнилостный запах разлагающихся отходов не дает спокойно жить. Особенно летом, когда дует южный ветер, миазмы окутывают поселок. А в последнее время появилась и еще одна проблема: гарь. З. Алисенов побывал на свалке, находящейся всего в нескольких километрах от третьего жилого массива пос. Бадамдар еще в прошлом году, заснял ее масштабы и выставил ролик в Ютьюб.

Затем предпринял попытку борьбы: сначала позвонил в Минэкологии, откуда в спешном порядке срочно прибыл сотрудник, сделавший фото- и видеосъемку. Но его посулы о помощи так и остались на словах. Следующим этапом была жалоба Алисенова в ИВ Сабаильского района (тогда еще на должности главы ИВ этого района был Эльдар Азизов).

— В один из дней Эльдар Азизов приехал на нашу улицу — открывать очередной объект. Жители подошли к нему и рассказали о нескончаемой мусорной проблеме. Он обещал заняться этим вопросом. Но судя по всему, так и не занялся, потому что никаких изменений с момента его визита так и не произошло, — рассказывает З. Алисенов. – Кроме того, в ИВ вечно отфутболивают нас в различные коммунальные ведомства, но и от них толку мало. Получается, что нашим вопросом никто из чиновников заниматься не хочет. А, тем не менее, из-за того, что горит мусор, невозможно открыть окна: квартиры наполняются едкий отвратительным запахом. Не спасают даже кондиционеры, которые мы вынуждены включать постоянно, чтобы не открывать окна. Так или иначе – выходишь из дома, открываешь двери, и запах заползает в квартиру. Сегодня ночью вообще дым висел в воздухе, невозможно было дышать. В нашем поселке очень много детей, пожилых людей, так же есть множество жителей с хроническими заболеваниями. И все они вынуждены дышать отравленным воздухом. Иногда удушающая вонь настолько сильна, что ее облако накрывает и поселок Баилова, и даже «20-й участок». Почему чиновники не принимают никаких мер? – задается вопросом он.

Действительно, почему? Почему никто ничего не делает, почему в структурах футболят жалобы из ведомства в ведомство? Этот вопрос задает и «Минвал», адресуя его к госчиновникам, обязанным заниматься вплотную данным делом. Ведь речь идет о здоровье и безопасности людей огромного жилого массива. Ведь налицо масштабы настоящей экологической катастрофы! Согласно информации, первоначально мусор на территории пос. Бадамдар сваливался и сжигался на территории старого котлована. Но за последние годы «география» мусорной свалки значительно расширилась, и с каждым годом с ней все сложнее бороться. Хотя, если учитывать тот факт, что и в прошлые годы чиновники от ИВ не особо то и чесались в плане ее ликвидации, то непонятно, на что они рассчитывают сегодня. Хотя, если почитать очередной радужный отчет, распространенный специально для СМИ пресс-службой ИВ Баку, то становится понятно – чего именно долгие годы ждали наши доблестные градосберегатели. Так, согласно поручениям главы государства ИВ города Баку заключила соглашение с британской компанией Mott MacDonald. В соответствии с соглашением компания работает над подготовкой концепции управления сбором, транспортировкой и сортировкой твердых бытовых отходов в Баку.

Цель этих работ — обеспечить управление сбором, транспортировкой и сортировкой твердых бытовых отходов в столице, приблизить Баку к уровню крупных городов Европы, улучшить внешний вид столицы.

В связи с этим в Баку прибыли два эксперта — Алекс Симеонидис и Ник Уильсон, под чутким руководством которых был создан Центр мониторинга управления бытовыми отходами, который в течение двух недель исследовал образцы бытовых отходов. Кроме того, была проведена работа по определению видов бытовых отходов и наиболее оптимальных маршрутов их транспортировки. Этот процесс будет завершен в течение нескольких месяцев, а также будут проводиться мероприятия по повышению осведомленности населения о сборе бытовых отходов.

В случае успеха проект окажет положительное влияние на окружающую среду, а также принесет Баку экономические выгоды, станет отправной точкой для реализации в других регионах.

Апогеем данной грандиозной программы, в которую, несомненно, вложены немалые деньги из госбюджета стала установка новых мусорных контейнеров в семи столичных районах — Сабаильском, Наримановском, Ясамальском, Насиминском, Бинагадинском, Низаминском и Хатаинском. Их планируется установить и в других районах. Завершение и полная реализация концепции запланированы на конец 2019 — начало 2020 года. Да вот только цветные мусорные ящики, во имя установки которых были приглашены высокооплачиваемые иностранные специалисты отнюдь не решение проблемы мусорной свалки, отравляющей в полном смысле этого слова жизнь жителей поселка Бадамдар. Нужны более радикальные меры. Какие именно? А пусть на этот вопрос ответит Эльдар Азизов.

Яна Мадатова

Minval.az