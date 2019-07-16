Армения заинтересована в развитии отношений с США, заявил спикер парламента Арарат Мирзоян, выступая в Атлантическом совете в США, передает «Голос Америки».

«Наши отношения из поля дипломатических деклараций должны быть переведены в поле четких партнерских отношений. Необходимо построить повестку, направленную на реализацию конкретных целей», — сказал Мирзоян.

Он также отметил, что США могут увеличить размер содействия, поводом к чему может быть также осуществленная революция.

По словам Мирзояна, напряженность в отношениях США и Ирана негативно влияет на экономику Армении.

«Мы бы желали, чтобы США не оказывали давления на Армению с целью вовлечения в повестку антииранских санкций. Армения не может заплатить такую цену», — отметил он.

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