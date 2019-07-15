Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о начале обновления состава дипломатического корпуса и замене 12 послов, включая украинского посла в США Валерия Чалого. Об этом заявили в администрации украинского президента.

«Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса Украины. Уже принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру. В частности, посол Украины в США заканчивает свою командировку в Вашингтон», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит RT.

Отмечается, что работа по подбору и оформлению новых дипломатов уже началась.

Ожидается, что соответствующие указы Зеленского будут в ближайшее время опубликованы.

Minval.az