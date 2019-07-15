Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заверил, что страна обладает крылатыми ракетами «Нептун», которые способны уничтожить военные корабли РФ любого класса прямо в портах базирования в Чёрном море и на Азове. Также они могут «в течение нескольких минут снести» Керченский мост.

— Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Чёрном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости — в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия, — высказался Турчинов в интервью украинскому интернет-порталу Lb.ua.

Minval.az