Артисту Вахтангу Кикабидзе предложили €50 тысяч за выступление на территории России, сообщает Газета ру.

Как пишет издание, об этом рассказал организатор концертов Сергей Лавров.

Он добавил, что Кикабидзе отказался от работы в России по политическим соображениям, однако такая сумма действительно была ему предложена.

Лавров добавил, что артисты из Грузии в настоящее время не пользуются популярностью в России. По его словам, даже звезды грузинского шоу-бизнеса зарабатывают преимущественно корпоративами.

Он уточнил, что певца Сосо Павлиашвили даже прозвали «свадебным тамадой», поскольку он очень популярен среди молодоженов.

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