Главной угрозой для Соединенных Штатов в ближайшие сто лет будет Китай. Об этом заявил генерал Марк Милли, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы Объединённого комитета начальников штабов.

Генерал, выступая на слушаниях в Сенате заявил, что в ближайшие сто лет главной угрозой для США останется Китай, который в последнее время «научился эффективно сражаться», наблюдая за боевыми операциями американской армии на Ближнем Востоке.

«Китай учился у нас. Они очень пристально наблюдали за нами во время первой войны в Персидском заливе, второй войны в Персидском заливе. Они смотрели на наши возможности и во многом скопировали их. Они приняли многие из этих доктрин и структур», — рассказал он сенаторам, передает портал «Военное обозрение».

Генерал подчеркнул, что Китай в последнее время быстро развивает свою армию, «очень быстро» развивает космическую составляющую вооруженных сил, наращивая превосходство в воздухе, киберпространстве, на земле и на море. Соединенным Штатам придется приложить большие усилия, чтобы удержать свое преимущество относительно других стран и особенно Китая. При этом Милли заявил, что Китай для США, прежде всего, противник, а не враг.

«Китай не враг. Я хочу чётко дать это понять. Он — противник», — отметил он.

Напомним, что в новой оборонительной стратегии Вашингтона Россия и Китай занимают две первые строки в списке угроз для Соединенных Штатов, сместив оттуда международный терроризм.

Minval.az