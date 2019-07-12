12 июля украинский телеведущий Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту РФ Владимиру Путину по мотивам заявления грузинского ведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

«Коллеги с «Рустави 2″ не дадут соврать. Путин, ты х…йло. И чем раньше мы тебя увидим в гробу в белых тапочках, тем больше саперави и цинандали мы вместе выпьем в этот радостный день. Но пока твой ботокс еще окончательно не проел твой мозг, поясни мне, чего ты к нам лезешь? Чего тебе не сидится ровно на твоей дряблой попе, что ты все к на нам лезешь и лезешь? К нам – в Украину, в Грузию, в Молдову?» – заявил он.

Телеведущий отметил, что у президента РФ проблем «выше крыши» в собственной стране.

«Как не наводнение, которое у тебя твои МЧСники проспали, так старая советская подлодка у тебя тонет, которую ты перекрасил и на голубом глазу называешь современным грозным оружием. Как не очередной самолет, собранный из говна и палок, у тебя разбивается, так очередной тысячекилометровый нефтепровод засоряется. Потому что ты за 20 лет своего правления уже просрал все полимеры. Это не мы с грузинами должны напоминать, что ты х…йло, это твои россияне должны тебе такое говорить и уже скажут очень скоро», – подчеркнул он.

Овдиенко добавил, что, пока россияне молчат, Путин лезет в Украину со своей «братской бл…дской любовью», поэтому украинцам надо посовещаться со своими братьями-грузинами, как защищаться от «сраного русского мира». Он объявил, что «24 канал» проведет телемост Киев – Тбилиси с «Рустави 2», пишет «Гордон».

«Смотреть можно и россиянам, но для этого вам нужно получить в РПЦ справку о надежности духовных скреп. Заверьте на работе у вашего парторга из «Единой России» и предъявите потом в ФСБ, чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали», – подытожил он.

Внимание! Ненормативная лексика!



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