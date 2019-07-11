Абсолютно искренне говорю вам, уйти в этот момент — для меня это убежать от ответственности, а не взять ответственность на себя, — об этом министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил в передаче «Реакция» в эфире «ТВ Пирвели».

Ведущая передачи Инга Григолия задала министру следующий вопрос: «То, что происходит снаружи, протест этих людей, выступления стоят должности?».

По словам Георгия Гахария, о должности нет речи и отставка будет бегством от ответственности.

«Для меня сейчас отставка и уход — самое легкое. Это самый простой выход, однако вместе с тем, уход в этот момент, абсолютно искренне говорю вам, это — моё бегство от ответственности. Не взять на себя ответственность, а убежать о нее. То, о чем сейчас говорят эти молодые люди, когда искренне выражают свое мнение и говорят о какой-то жалости, они пока не осознают, что значит быть на государственной службе, что значит быть министром внутренних дел в стране, подобной Грузии, и что значит, когда на парламент, который за последние 30 лет был несколько раз взят штурмом, еще раз, в третий раз нападают физически, группой, системно и организованно, когда под прикрытием оккупации конкретные политики превращают эмоции людей в атаку на здание парламента и в целях разрушения институций пытаются ворваться в парламент, когда до сих пор не могут объяснить, в каких целях и каким должен был быть следующий шаг и ты, премьер-министр, или любое должностное лицо, стоишь перед решением, что нужно делать, спасти свой имидж или смириться с каким-либо компромиссом, ил принять решение, которое считаешь правильным и законным», — заявил Георгий Гахария, слова которого приводит Первый канал Грузии.