Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны, передает ТАСС.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — сообщил Песков. «Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов», — сказал он.

«Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате», — сообщил Песков.

Песков добавил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский во время первого телефонного разговора общались на русском языке.

Зеленский заявил, что в телефонном разговоре с Путиным ключевым вопросом было освобождение украинских моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ, и продолжении переговоров в Нормандском формате, сообщила пресс-служба президента Украины.

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