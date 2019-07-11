Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал в своём микроблоге в Twitter бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем.

По мнению Медведчука, Янукович «никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским».

«Он, Азаров — они два года врали про «европейский выбор» для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь», — написал Медведчук.

Янукович никогда не был пророссийским, он был «проянуковичевским». Он, Азаров – они два года врали про «европейский выбор» для страны, нагло и цинично врали. Это они довели страну. Я с предателями не общаюсь. У меня принцип жизненный такой.#Украина #общество #политика pic.twitter.com/JPuivmySUw — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) 10 июля 2019 г.

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