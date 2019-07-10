Совладельцы и партнеры грузинского телеканала Рустави-2 отказались уволить генерального директора Ники Гварамию после его слов об экспорте вина и минеральной воды в Россию. Об этом передает РИА Новости.

За отставку Гварамии выступала Нино Нижарадзе — владелица 9-процентной доли в компании. Однако другие акционеры отказались поддержать ее требование.

«Это решение не было неожиданным, так как партнеры и сам Гварамия всегда придерживаются единого мнения… Мы считаем, что из-за инцидентов руководство канала должно быть наказано», — заявил ее адвокат.

Minval.az