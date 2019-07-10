В поселке Шекветили (около 43 км от Батуми), где уже 16-й день проходит акция с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария, несколько десятков мужчин напали на участников голодовки.

Неcколько активистов проводят акцию голодовки в палатке возле резиденции миллиардера Бидзины Иванишвили – лидера правящей партии «Грузинская мечта». Акция организована молодежным отделением оппозиционной партии «Единое национальное движение» в Аджарии, пишет «Новости-Грузия».

Сегодня на акцию протеста прибыли мужчины, которые назвались местными жителями. Большинство из них, по словам очевидцев, предположительно были в нетрезвом состоянии. Они разрушили палатку, сняли протестные баннеры, а проводивших акцию голодовки людей выгнали. Произошла словесная ссора между ними и представителями оппозиции.

«Мы не относимся ни к одной из партий. Мы являемся жителями сел Цкалцминда и Уреки. Мы считаем, что время этих людей в Грузии должно закончиться. Мы придем сюда и завтра», – заявил Паата Чхартишвили – один из тех, кто разогнал протестную акцию в интервью Общественному телевидению.

Между тем участники акции возлагают ответственность за случившееся на власти и заявляют, что нападавшие были подосланы правящей партией. Они обвиняют полицию в бездействии и требует незамедлительно расследовать инцидент и наказать напавших на них лиц.

Как заявил Общественному телевидению один из участников акции Миндия Ададзе, палатки поставят заново и акция голодовки будет продолжена.

«Мы продолжим голодовку. Если нас будет двое, или больше, пусть приходят и опять нас разгоняют. Они забрали развешенные здесь баннеры, но мы принесем новые. Если они разнесут одну палатку, мы поставим десять. Не знаю, что еще делать. Полиция всегда находится здесь, мы думали, что они нас защищают, но сегодня они не особо вмешивались, когда сюда прибежали нас разгонять. Около 50 человек привезли специально на микроавтобусе. Мы требуем, чтобы началось следствие», – заявил Миндия Ададзе.

Minval.az