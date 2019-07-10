80-летнюю пенсионерку Софью Жукову из поселка Березовка (Хабаровский край) заподозрили в серии убийств. Об этом в среду, 10 июля, сообщает Telegram-канал Baza.

30 января около теплотрассы в поселке Березовка нашли отрезанную человеческую руку. Следствию удалось установить, что конечность принадлежит погибшему Василию Шляхтичу из Украины, который работал дворником в Березовке и снимал жилье у пенсионерки Жуковой.

Когда сотрудники правоохранительных органов пришли домой к пожилой женщине, то обнаружили там целый ряд улик, в том числе следы крови, ножи и пилы. Подозреваемую задержали, и вскоре она призналась в убийстве Шляхтича. Позже Жукова рассказала следователям, что в декабре 2005 года расправилась с восьмилетней девочкой.

Тело ребенка обнаружили спустя несколько дней после пропажи, но преступление так и не было раскрыто. Пенсионерка рассказала, что именно она расправилась с девочкой, которая была ее соседкой и «постоянно мешала играми и беготней».

Недавно Жукова, находящаяся в СИЗО с февраля, взяла на себя еще одно убийство — своей подруги. Преступление, по словам пенсионерки, было совершено в апреле 2013 года. Знакомая продала свою квартиру, и Жукова предложила ей временно пожить у себя, а когда та переехала, убила новую соседку. В настоящее время расследование по делу пенсионерки продолжается.

Minval.az