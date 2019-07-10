Президент Молдовы Игорь Додон считает, что за месяц после смены власти в стране произошла полная перезагрузка молдавско-российских отношений, увеличен взаимный интерес в бизнес-сфере.

«За прошедший месяц произошла полная перезагрузка двусторонних молдавско-российских отношений, Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству возобновила полноценную работу, а российский бизнес демонстрирует огромный интерес к Молдове», — написал Додон в среду на своей странице в фейсбуке.

В этой связи он отметил, что провел рабочее заседание с президентскими советниками на тему подготовки и проведения Второго молдавско-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 20-21 сентября 2019 года.

«Программа предусматривает две основные тематические секции: сотрудничество бизнес-сообществ двух стран и кооперация между Молдовой и РФ. Уже десятки регионов России подписали соглашения о сотрудничестве с районными и городскими администрациями нашей страны», — сообщил Додон.

Также он считает, что планируемый Форум станет хорошей площадкой для дальнейшего сближения регионов и деловых кругов Молдовы и России, напомнив, что «первый экономический форум с большим успехом прошел в сентябре 2018 года в Кишиневе».

«В нем приняли участие более 700 представителей бизнес-кругов двух стран. Было подписано семь соглашений о прямых иностранных инвестициях в молдавскую экономику на сумму несколько десятков миллионов долларов США», — добавил Додон.



Minval.az